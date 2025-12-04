Lamomali LDLC Arena Décines-Charpieu

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 37 – 37 – EUR

Lamomali, l’aventure malienne de -M- fait son retour en 2025 et sera sur la scène de la LDLC Arena le 4 décembre 2025
English :

Lamomali, the Malian adventure of -M- returns in 2025 and will be on stage at the LDLC Arena on December 4, 2025

German :

Lamomali, das malische Abenteuer von -M- kehrt 2025 zurück und wird am 4. Dezember 2025 auf der Bühne der LDLC Arena stehen

Italiano :

Lamomali, l’avventura maliana di -M- torna nel 2025 e sarà in scena all’Arena LDLC il 4 dicembre 2025

Espanol :

Lamomali, la aventura maliense de -M- vuelve en 2025 y se subirá al escenario del LDLC Arena el 4 de diciembre de 2025

L’événement Lamomali Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme