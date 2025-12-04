Lamomali LDLC Arena Décines-Charpieu
Lamomali LDLC Arena Décines-Charpieu jeudi 4 décembre 2025.
Lamomali
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif : 37 – 37 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 20:00:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Lamomali, l’aventure malienne de -M- fait son retour en 2025 et sera sur la scène de la LDLC Arena le 4 décembre 2025
.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Lamomali, the Malian adventure of -M- returns in 2025 and will be on stage at the LDLC Arena on December 4, 2025
German :
Lamomali, das malische Abenteuer von -M- kehrt 2025 zurück und wird am 4. Dezember 2025 auf der Bühne der LDLC Arena stehen
Italiano :
Lamomali, l’avventura maliana di -M- torna nel 2025 e sarà in scena all’Arena LDLC il 4 dicembre 2025
Espanol :
Lamomali, la aventura maliense de -M- vuelve en 2025 y se subirá al escenario del LDLC Arena el 4 de diciembre de 2025
L’événement Lamomali Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme