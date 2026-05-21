Lans Ti Cipé Place communale Lans
Lans Ti Cipé Place communale Lans samedi 13 juin 2026.
Lans
Lans Ti Cipé
Place communale Grande Rue Lans Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13 23:59:00
Date(s) :
2026-06-13
Fête de la musique anticipée .
Place communale Grande Rue Lans 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Lans Ti Cipé
L’événement Lans Ti Cipé Lans a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)