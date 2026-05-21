Lans Ti Cipé Place communale Lans

Lans

Lans Ti Cipé

Place communale Grande Rue Lans Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13 23:59:00

Date(s) :

2026-06-13

Fête de la musique anticipée .

Place communale Grande Rue Lans 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Lans Ti Cipé

L’événement Lans Ti Cipé Lans a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)