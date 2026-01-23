L’antenne est à vous Petit-Caux

L’antenne est à vous

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-20 11:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-24 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01

Après avoir découvert l’exposition temporaire 2026 Tous branchés ! De la radio au smartphone Histoire des télécommunications , venez vous mettre dans la peau d’un animateur TV.

Conditions d’âge A partir de 7 ans

Durée 1h

Tarifs 6€ plein tarif 4€ enfant

Réservation réservation conseillée

Coordonnées pour les renseignements et réservations éventuelles

Téléphone 02 35 86 31 61 ou mhvq@mairiepetitcaux.fr .

3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairiepetitcaux.fr

English : L’antenne est à vous

