L’antenne est à vous Petit-Caux
L’antenne est à vous Petit-Caux mardi 17 février 2026.
L’antenne est à vous
3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime
Début : 2026-02-17 10:00:00
fin : 2026-02-20 11:00:00
Date(s) :
2026-02-17 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-24 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01
Après avoir découvert l’exposition temporaire 2026 Tous branchés ! De la radio au smartphone Histoire des télécommunications , venez vous mettre dans la peau d’un animateur TV.
Conditions d’âge A partir de 7 ans
Durée 1h
Tarifs 6€ plein tarif 4€ enfant
Réservation réservation conseillée
Coordonnées pour les renseignements et réservations éventuelles
Téléphone 02 35 86 31 61 ou mhvq@mairiepetitcaux.fr .
3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 31 61 mhvq@mairiepetitcaux.fr
