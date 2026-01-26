L’Antichoppe L’échoppe Arles
L’Antichoppe L’échoppe Arles samedi 7 février 2026.
L’Antichoppe
Samedi 7 février 2026 à partir de 19h. L’échoppe 7 rue Voltaire Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Troisième édition de L’ANTICHOPPE !
2 lieux 2 DJ sets 1 seule nuit. De 19h à 22h DJ Rog à L’Échoppe et de 22h30 à 1h30 Vax Populi à L’Antidote !
L’Échoppe → L’Antidote
CHAPITRE I L’ÉCHOPPE PHASE D’ACTIVATION
On commence autour des tireuses.
Puis TRANSITION URBAINE, on traverse la ville ensemble.
CHAPITRE II L’ANTIDOTE ZONE D’INTENSITÉ
On finit sur le dancefloor.
Troisième édition.
Peut-être la dernière sous ce format.
Arles, on compte sur vous. .
L’échoppe 7 rue Voltaire Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lechoppe-arles.com
English :
Third edition of L’ANTICHOPPE!
2 venues 2 DJ sets 1 single night. 7-10pm: DJ Rog at L’Echoppe and 10:30pm-1:30am: Vax Populi at L’Antidote!
