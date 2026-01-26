L’Antichoppe L’échoppe Arles

L’Antichoppe

Samedi 7 février 2026 à partir de 19h. L’échoppe 7 rue Voltaire Arles Bouches-du-Rhône

Troisième édition de L’ANTICHOPPE !

2 lieux 2 DJ sets 1 seule nuit. De 19h à 22h DJ Rog à L’Échoppe et de 22h30 à 1h30 Vax Populi à L’Antidote !

L’Échoppe → L’Antidote



CHAPITRE I L’ÉCHOPPE PHASE D’ACTIVATION

On commence autour des tireuses.



Puis TRANSITION URBAINE, on traverse la ville ensemble.



CHAPITRE II L’ANTIDOTE ZONE D’INTENSITÉ

On finit sur le dancefloor.



Troisième édition.

Peut-être la dernière sous ce format.

Arles, on compte sur vous. .

L’échoppe 7 rue Voltaire Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lechoppe-arles.com

Third edition of L’ANTICHOPPE!

2 venues 2 DJ sets 1 single night. 7-10pm: DJ Rog at L’Echoppe and 10:30pm-1:30am: Vax Populi at L’Antidote!

