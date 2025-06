L’ANTIDOTE Atelier d’Art Plastique – Le Vignon-en-Quercy 18 juin 2025 14:00

L'ANTIDOTE Atelier d'Art Plastique
1 Route de Saint-Denis les Martel
Le Vignon-en-Quercy

18 juin 2025 14:00

fin : 2025-06-18

2025-06-18

Au sein de la manufacture Vauzou, le festival L’ANTIDOTE propose une atelier d’art plastique en compagnie de Margaux Fontaine.

Réservation par téléphone.

1 Route de Saint-Denis les Martel

Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie

English :

At the Manufacture Vauzou, the L’ANTIDOTE festival offers an art workshop with Margaux Fontaine.

Reservations by phone.

German :

In der Manufaktur Vauzou bietet das Festival L’ANTIDOTE einen Workshop für plastische Kunst in Begleitung von Margaux Fontaine an.

Reservierung per Telefon.

Italiano :

Presso la Manufacture Vauzou, il festival L’ANTIDOTE propone un laboratorio artistico con Margaux Fontaine.

Prenotare per telefono.

Espanol :

En la Manufacture Vauzou, el festival L’ANTIDOTE propone un taller de arte con Margaux Fontaine.

Reserva por teléfono.

