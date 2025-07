L’Antidote – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes

L’Antidote – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes mardi 22 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-22 20:00 –

Gratuit : oui Tout public

Jazz thérapeutique La beauté sauvera-t-elle le monde ? C’est le pari de Bijan Chemirani, Redi Hasa et Rami Khalifé, trois virtuoses aux racines profondes et aux horizons ouverts, réunis pour donner corps à L’Antidote, un répertoire instrumental d’une rare finesse qui oppose le pouvoir de guérison de la musique aux poisons des temps présents. Bijan Chemirani, maître iranien du zarb, perpétue l’héritage d’une grande lignée de percussionnistes persans. Rami Khalifé, pianiste libanais, navigue entre musique classique, électro et tradition soufie. Redi Hasa, violoncelliste albanais, relie Orient et Occident, de Ludovico Einaudi à Robert Plant.Ensemble, ils fusionnent jazz contemporain, influences méditerranéennes et musiques du monde, pour créer un univers sonore riche et évocateur. Improvisation et narration musicale sculptent des atmosphères profondes, entraînant le public dans un voyage sans frontières ni barrières esthétiques. Bijan Chemirani : zarb, percussions • Rami Khalifé : piano • Redi Hasa : violoncelle Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec ! Gilets vibrants gratuits et disponibles sur réservation à mediation@ace-nantes.fr ou au 02 51 82 38 03.

Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/