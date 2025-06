L’ANTIDOTE Double Exposition « Façadisme » et « Carrés d’acier » – Martel 15 juin 2025 17:00

Lot

L’ANTIDOTE Double Exposition « Façadisme » et « Carrés d’acier » Galerie Carine Delalande Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 17:00:00

fin : 2025-06-29 20:00:00

Date(s) :

2025-06-15

Cette année encore, la galerie Carine Delalande accueille une partie du Festival L’ANTIDOTE avec deux expositions.

Ces deux expositions mettent en avant Emilie Faline et Edgar Cappellin, deux artistes dont les méthodes divergentes se rejoignent à travers la volonté de nous questionner sur notre rapport à l’œuvre.

-Vernissage le 20 Juin à 18h

– Ouvert tous les jours de 17h à 20h et le matin sur rdv téléphonique .

Galerie Carine Delalande

Martel 46600 Lot Occitanie

English :

Once again this year, Galerie Carine Delalande hosts part of the L’ANTIDOTE Festival with two exhibitions.

These two exhibitions feature Emilie Faline and Edgar Cappellin, two artists whose divergent methods come together through their desire to question our relationship with art.

German :

Auch in diesem Jahr beherbergt die Galerie Carine Delalande einen Teil des Festivals L’ANTIDOTE mit zwei Ausstellungen.

Diese beiden Ausstellungen stellen Emilie Faline und Edgar Cappellin in den Vordergrund, zwei Künstler, deren divergierende Methoden sich durch den Willen, uns über unsere Beziehung zum Kunstwerk zu befragen, vereinen.

Italiano :

Anche quest’anno la galleria Carine Delalande ospita una parte del Festival L’ANTIDOTE con due mostre.

Queste due mostre presentano Emilie Faline e Edgar Cappellin, due artisti i cui metodi divergenti si uniscono nel desiderio di mettere in discussione il nostro rapporto con l’arte.

Espanol :

Un año más, la galería Carine Delalande acoge parte del Festival L’ANTIDOTE con dos exposiciones.

Estas dos exposiciones presentan a Emilie Faline y Edgar Cappellin, dos artistas cuyos métodos divergentes se unen en un deseo de cuestionar nuestra relación con el arte.

L’événement L’ANTIDOTE Double Exposition « Façadisme » et « Carrés d’acier » Martel a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Vallée de la Dordogne