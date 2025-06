L’ANTIDOTE Double exposition « Fadas » et « Manufacture Vauzou » – Le Vignon-en-Quercy 15 juin 2025 15:00

Lot

L'ANTIDOTE Double exposition « Fadas » et « Manufacture Vauzou » 1 Route de Saint-Denis les Martel Le Vignon-en-Quercy Lot

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-15 15:00:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

2025-06-15

Au sein de la manufacture Vauzou, le festival L’ANTIDOTE invite à découvrir les œuvres issues de l’imaginaire de Margaux Fontaine au travers de son exposition « Fadas » ainsi que les clichés pris par Aurélien Pic dans la manufacture avant sa fermeture définitive qui permettent de témoigner d’un patrimoine industriel passé.

– Ouvert du Lundi au Vendredi de 15h à 19h

– Ouvert les Samedi et Dimanche de 11h à 19h

– Vernissage le 15 Juin à 11h .

1 Route de Saint-Denis les Martel

Le Vignon-en-Quercy 46110 Lot Occitanie

English :

At the Vauzou factory, the L’ANTIDOTE festival invites you to discover the imaginary works of Margaux Fontaine in her « Fadas » exhibition, as well as the photographs taken by Aurélien Pic in the factory before its definitive closure, bearing witness to a past industrial heritage.

German :

In der Manufaktur Vauzou lädt das Festival L’ANTIDOTE dazu ein, die aus der Vorstellungswelt von Margaux Fontaine stammenden Werke in ihrer Ausstellung « Fadas » sowie die von Aurélien Pic in der Manufaktur vor ihrer endgültigen Schließung aufgenommenen Bilder zu entdecken, die von einem vergangenen industriellen Erbe zeugen.

Italiano :

Presso la fabbrica di Vauzou, il festival L’ANTIDOTE invita i visitatori a scoprire le opere immaginarie di Margaux Fontaine nella sua mostra « Fadas », nonché le fotografie scattate da Aurélien Pic nella fabbrica prima della sua chiusura definitiva, a testimonianza di un patrimonio industriale del passato.

Espanol :

En la fábrica de Vauzou, el festival L’ANTIDOTE invita a los visitantes a descubrir las obras imaginarias de Margaux Fontaine en su exposición « Fadas », así como las fotografías tomadas por Aurélien Pic en la fábrica antes de su cierre definitivo, testimonio de un patrimonio industrial pasado.

