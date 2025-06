L’ANTIDOTE Expérience vibratoire – Souillac 24 juin 2025 18:00

Dans le cadre de l’exposition « Green Therapy Club », le collectif Silvarea vous convie à une expérience vibratoire dans les jardins du Château de la Forge ainsi que dans la salle d’exposition.

Château de la Forge

Souillac 46200 Lot Occitanie

English :

As part of the « Green Therapy Club » exhibition, the Silvarea collective invites you to a vibratory experience in the gardens of Château de la Forge and in the exhibition room.

German :

Im Rahmen der Ausstellung « Green Therapy Club » lädt Sie das Kollektiv Silvarea zu einem Vibrationserlebnis in den Gärten des Château de la Forge sowie im Ausstellungsraum ein.

Italiano :

Nell’ambito della mostra « Green Therapy Club », il collettivo Silvarea vi invita a vivere un’esperienza vibratoria nei giardini dello Château de la Forge e nella sala espositiva.

Espanol :

En el marco de la exposición « Green Therapy Club », el colectivo Silvarea le invita a disfrutar de una experiencia vibratoria en los jardines del Château de la Forge y en la sala de exposiciones.

