Début : 2025-06-15 17:00:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

2025-06-15

Au sein de La Ferme Magique située à Rocamadour, le festival L’ANTIDOTE vous invite à découvrir l’exposition « American refugees ». Cette dernière propose de partager la vision de plusieurs artistes américains, convaincus que le sol français est un terrain fertile pour la création, quel que soit le type de support.

– Ouvert tous les jours de 17h à 19h et sur rendez-vous téléphonique

– Performance quotidienne de Jason Stoneking

– Vernissage le 28 Juin à 18h .

La Ferme Magique

Rocamadour 46500 Lot Occitanie

English :

At La Ferme Magique in Rocamadour, the L’ANTIDOTE festival invites you to discover the « American Refugees » exhibition. The exhibition shares the vision of several American artists, convinced that French soil is fertile ground for creation, whatever the medium.

German :

In La Ferme Magique in Rocamadour lädt Sie das Festival L’ANTIDOTE ein, die Ausstellung « American refugees » zu entdecken. Die Ausstellung zeigt die Visionen mehrerer amerikanischer Künstler, die davon überzeugt sind, dass der französische Boden ein fruchtbarer Boden für kreatives Schaffen ist, unabhängig von der Art des Mediums.

Italiano :

Alla Ferme Magique di Rocamadour, il festival L’ANTIDOTE vi invita a scoprire la mostra « American Refugees ». L’esposizione condivide la visione di alcuni artisti americani convinti che la Francia sia un terreno fertile per la creatività, indipendentemente dal mezzo utilizzato.

Espanol :

En La Ferme Magique de Rocamadour, el festival L’ANTIDOTE le invita a descubrir la exposición « Refugiados americanos ». La exposición comparte la visión de varios artistas estadounidenses convencidos de que Francia es un terreno fértil para la creatividad, sea cual sea el medio.

