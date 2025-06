L’ANTIDOTE Exposition « Green Therapy Club » – Souillac 14 juin 2025 17:00

L'ANTIDOTE Exposition « Green Therapy Club » Château de la Forge Souillac

Début : 2025-06-14 17:00:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

2025-06-14

Au sein du château de la Forge, L’ANTIDOTE festival vous invite à venir découvrir les créations sensorielles du collectif Silvarea via leur exposition « Green Therapy Club ».

– Ouvert tous les jours de 17h à 19h et sur rendez-vous téléphonique

– Vernissage le 14 Juin à 17h .

Château de la Forge

Souillac 46200 Lot Occitanie

English :

At the Château de la Forge, L’ANTIDOTE festival invites you to discover the sensory creations of the Silvarea collective via their « Green Therapy Club » exhibition.

German :

Im Château de la Forge lädt Sie das L’ANTIDOTE Festival ein, die sensorischen Kreationen des Kollektivs Silvarea über ihre Ausstellung « Green Therapy Club » zu entdecken.

Italiano :

Allo Château de la Forge, il festival L’ANTIDOTE vi invita a scoprire le creazioni sensoriali del collettivo Silvarea attraverso la mostra « Green Therapy Club ».

Espanol :

En el Château de la Forge, el festival L’ANTIDOTE le invita a descubrir las creaciones sensoriales del colectivo Silvarea a través de su exposición « Green Therapy Club ».

