L'ANTIDOTE Exposition « L'impermanence » 1092 Route de la Roquette Strenquels Lot

Début : Vendredi 2025-06-15 15:00:00

fin : 2025-07-15 19:00:00

2025-06-15

Au sein de la Galerie Louie, le festival L’ANTIDOTE vous propose de découvrir une exposition autour du thème de l’impermanence à travers l’interprétation de 5 artistes.

– Ouvert du Mercredi au Dimanche de 15h à 19h et sur rdv téléphonique

– Vernissage le 19 Juin à 18h .

1092 Route de la Roquette

Strenquels 46110 Lot Occitanie

English :

At Galerie Louie, the L’ANTIDOTE festival invites you to discover an exhibition on the theme of impermanence, interpreted by 5 artists.

German :

In der Galerie Louie bietet Ihnen das Festival L’ANTIDOTE eine Ausstellung rund um das Thema Vergänglichkeit durch die Interpretation von fünf Künstlern.

Italiano :

Alla Galerie Louie, il festival L’ANTIDOTE vi invita a scoprire una mostra sul tema dell’impermanenza, interpretata da 5 artisti.

Espanol :

En la Galerie Louie, el festival L’ANTIDOTE le invita a descubrir una exposición sobre el tema de la impermanencia, interpretado por 5 artistas.

