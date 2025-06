L’ANTIDOTE Exposition « !!!!!!! » – Montvalent 15 juin 2025 17:00

Lot

L'ANTIDOTE Exposition « !!!!!!! » Rue de la Poutine Montvalent Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-06-15 17:00:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

Date(s) :

2025-06-15

Le festival L’ANTIDOTE s’invite à Monvalent dans la Rue de la Poutine pour vous faire découvrir les œuvres de 7 artistes . Peintures, sculptures et autres installations n’attendent que vous pour être observées !

– Ouvert tous les jours de 17h à 19h et sur rendez-vous téléphonique

– Vernissage le 21 Juin à 18h .

Rue de la Poutine

Montvalent 46600 Lot Occitanie

English :

The L’ANTIDOTE festival invites you to Monvalent’s Rue de la Poutine to discover the works of 7 artists. Paintings, sculptures and other installations await your viewing pleasure!

German :

Das Festival L’ANTIDOTE lädt nach Monvalent in die Rue de la Poutine ein, um Ihnen die Werke von sieben Künstlern zu präsentieren. Gemälde, Skulpturen und andere Installationen warten nur darauf, von Ihnen betrachtet zu werden!

Italiano :

Il festival L’ANTIDOTE arriva a Monvalent, in Rue de la Poutine, per presentare le opere di 7 artisti. Dipinti, sculture e altre installazioni vi aspettano per essere ammirate!

Espanol :

El festival L’ANTIDOTE llega a Monvalent, a la Rue de la Poutine, para mostrar el trabajo de 7 artistas. Pinturas, esculturas y otras instalaciones te están esperando

