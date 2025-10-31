L’Antre de l’éléphant Conte Mandigoutte, la sorcière Muel

3 place de l’église Muel Ille-et-Vilaine

Mandigoutte, la sorcière

Nom d’une citrouille !

Pour mourir de rire en famille, venez découvrir les histoires farfelues et tarabiscuitées de la sorcière et de son ogre Main Gauche qui fichent la trouille et veulent vous croquer à la sauce caillou !

Entrée 6€ / Entrée adhérent 5€

Réservation en ligne OU par SMS au 07.48.13.03.73

Pour plus d’informations https://lantredelelephant.fr/ .

3 place de l’église Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 48 13 03 73

