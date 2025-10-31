L’Antre de l’éléphant Conte Mandigoutte, la sorcière Muel
L’Antre de l’éléphant Conte Mandigoutte, la sorcière
3 place de l’église Muel Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-31 15:00:00
2025-10-31
Mandigoutte, la sorcière
Nom d’une citrouille !
Pour mourir de rire en famille, venez découvrir les histoires farfelues et tarabiscuitées de la sorcière et de son ogre Main Gauche qui fichent la trouille et veulent vous croquer à la sauce caillou !
Entrée 6€ / Entrée adhérent 5€
Réservation en ligne OU par SMS au 07.48.13.03.73
Pour plus d’informations https://lantredelelephant.fr/ .
3 place de l’église Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 48 13 03 73
