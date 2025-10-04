L’Antre de l’éléphant Exposition Muel
L’Antre de l’éléphant Exposition Muel samedi 4 octobre 2025.
L’Antre de l’éléphant Exposition
3 place de l’église Muel Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 13:30:00
fin : 2025-10-04 18:30:00
Date(s) :
2025-10-04
Expositions avec Seza Querrien et Vincent Fonf
Entrée libre. .
3 place de l’église Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 48 13 03 73
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’Antre de l’éléphant Exposition Muel a été mis à jour le 2025-09-15 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN