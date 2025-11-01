L’Antre de l’éléphant Fête le mort Muel
L’Antre de l’éléphant Fête le mort
3 place de l’église Muel Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Début : 2025-11-01 19:00:00
fin : 2025-11-01 01:00:00
2025-11-01
L’antre de l’éléphant vous invite à son évènement « fête le mort » à l’occasion d’Halloween !
Le bal costumé revient pour sa 4e édition — un rendez-vous devenu immanquable !
Voici un avant-goût du programme… Attention ! D’autres surprises sont en préparation.
Clément one man band blues brut
Bastringue Général Rap de baluche
Dj Tuk Tuk hip-hop / reggae
Poésie par Sylvie Aveillan
Grande Tombola en soutien
Petite restauration sur place.
Entrée 12€
Réservation en ligne ou par SMS au 07.48.13.03.73 .
3 place de l’église Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 48 13 03 73
