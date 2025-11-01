L’Antre de l’éléphant Fête le mort Muel

3 place de l’église Muel Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-01 19:00:00

fin : 2025-11-01 01:00:00

2025-11-01

L’antre de l’éléphant vous invite à son évènement « fête le mort » à l’occasion d’Halloween !

Le bal costumé revient pour sa 4e édition — un rendez-vous devenu immanquable !

Voici un avant-goût du programme… Attention ! D’autres surprises sont en préparation.

Clément one man band blues brut

Bastringue Général Rap de baluche

Dj Tuk Tuk hip-hop / reggae

Poésie par Sylvie Aveillan

Grande Tombola en soutien

Petite restauration sur place.

Entrée 12€

Réservation en ligne ou par SMS au 07.48.13.03.73 .

3 place de l’église Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 48 13 03 73

