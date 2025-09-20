L’Antre de l’éléphant Journées du Patrimoine Muel

3 place de l’église Muel Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Le lieu est un ancien théâtre de patronage construit en 1933, lieu chargé d’histoire en milieu rural, il est constitué d’un plafond en bois arrondi, d’une scène et d’un cadre de scène d’époque ainsi que d’une toile de jute ancienne et conservée en l’état.

Devenu atelier d’artistes, il est un lieu dédié aux arts plastiques dans lequel il est possible de découvrir des installations des créations en cours. Un système d’audio guide peut être proposé ainsi que des visites ludiques…. .

3 place de l’église Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 48 13 03 73

