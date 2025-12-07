L’Antre de l’éléphant Marché de Noël De l’art sous les sapins Muel
3 Place de l’Église Muel Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-07 13:30:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21
3 dates pour faire ses emplettes de Noel à l’antre de l’éléphant.
Venez dénicher des cadeaux originaux et décalés !
Profitez-en pour découvrir le lieu ! Visite guidée et accompagnée sous forme de jeu.
– de 13h30 à 18h 30
– entrée libre .
3 Place de l’Église Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 48 13 03 73
