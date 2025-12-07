L’Antre de l’éléphant Marché de Noël De l’art sous les sapins

3 Place de l’Église Muel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 13:30:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

Date(s) :

2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21

3 dates pour faire ses emplettes de Noel à l’antre de l’éléphant.

Venez dénicher des cadeaux originaux et décalés !

Profitez-en pour découvrir le lieu ! Visite guidée et accompagnée sous forme de jeu.

– de 13h30 à 18h 30

– entrée libre .

3 Place de l’Église Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 48 13 03 73

L'événement L'Antre de l'éléphant Marché de Noël De l'art sous les sapins Muel a été mis à jour le 2025-11-28