L’Antre de l’éléphant Théatre d’impro. avec Formica Muel

3 place de l’église Muel Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-27 20:30:00

2025-09-27

Un spectacle d’improvisation où le metteur en scène… c’est vous !

Sur scène, une joyeuse tribu d’improvisateurs s’élance dans une histoire totalement imprévisible.

Ici, le scénario s’écrit en direct, guidée par vos choix, vos intuitions, vos folies douces.

Tout est possible dans ce grand huit théâtral, souvent loufoque, toujours unique, et résolument surréaliste !

Prix libre €

Pour plus d’informations https://lantredelelephant.fr/ .

3 place de l’église Muel 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 48 13 03 73

