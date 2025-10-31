L’Antre des ballons oubliés Lamblore

L’Antre des ballons oubliés

Rue du Stade Lamblore Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Hep, Hep, Hep! Tu croyais que tu allais partir en vacances comme ca….

Tu ne t’ai jamais demandé ce qu’il se passait au stade pendant que tu n’es pas là?

Phénomènes étranges, apparitions de créatures …Viens le découvrir et lance un défi aux gardiens du stade et récolte de nombreuses friandises.

Phénomènes étranges, apparitions de créatures en tout genre…

Viens le découvrir et lance un défi aux gardiens du stade et récolte de nombreuses friandises! N’hésites pas à venir avec des amis, vous ne serez pas de trop pour faire face…à la peur!

Restauration et buvette sur place Animation musicale Stand de jeu et maquillage. .

Rue du Stade Lamblore 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Hep, Hep, Hep! Thought you were going on vacation like this….

Ever wondered what happens at the stadium while you’re away?

Strange phenomena, apparitions of creatures… Come and find out, challenge the stadium guards and collect lots of goodies.

German :

Hep, Hep, Hep, Hep! Du dachtest, du würdest einfach so in den Urlaub fahren…..

Hast du dich jemals gefragt, was im Stadion passiert, wenn du nicht da bist?

Finde es heraus, fordere die Stadionwächter heraus und sammle viele Leckereien.

Italiano :

Epatite, epatite, epatite! Pensavo che saresti andato in vacanza così ….

Vi siete mai chiesti cosa succede allo stadio quando non ci siete?

Strani fenomeni, apparizioni di creature… Vieni a scoprirlo, sfida le guardie dello stadio e raccogli tanti dolcetti.

Espanol :

¡Hep, Hep, Hep! Pensaba que te ibas de vacaciones así ….

¿Alguna vez te has preguntado qué pasa en el estadio cuando estás fuera?

Fenómenos extraños, apariciones de criaturas… Ven a descubrirlo, desafía a los guardias del estadio y recoge un montón de golosinas.

L’événement L’Antre des ballons oubliés Lamblore a été mis à jour le 2025-10-17 par OTs DU PERCHE