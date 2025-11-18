« L’antre des sens » : labo d’expériences et d’éclosions poétiques – Une « escale du Marché » dans le cadre du 3e Marché de la poésie. Mercredi 10 décembre, 16h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre, 1 personne à la fois pendant environ 20 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T16:00:00 – 2025-12-10T19:00:00

Fin : 2025-12-10T16:00:00 – 2025-12-10T19:00:00

Dans un échange en tête-à-tête, la poétesse cherche à faire surgir ce qui vous traverse, ce qui est là ou ce qui n’est pas là. De là, se déroule une expérience poétique et physique en s’appuyant sur les cinq sens. Par exemple, l’odeur du pin, le toucher d’un glaçon, le son d’un orage…

Après cette exploration sensitive, la poétesse vous offre à la lecture un poème sur mesure, en écho du moment et des mots échangés. L’expérience se termine par l’écriture d’un mantra poétique sur mesure. La recherche poétique est incertaine, hasardeuse. Elle se déploie sans qu’on la sente venir, elle surgit d’évidence en évidence pour nommer ce qui a besoin de se dire.

Médiathèque Jean Lévy 32-34 Rue Edouard Delesalle, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ce laboratoire de recherche poétique est l’occasion de faire surgir le poème qui dort en chacun.e. Il est proposé par Coline Marescaux, comédienne, poétesse et chercheuse poétique.

Maison de la poésie HdF_2025