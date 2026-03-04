L’Antu-Muse, Cette Marianne (Oswald), Le Hall de la chanson – Centre national du patrimoine de la chanson, Paris

L’Antu-Muse, Cette Marianne (Oswald) 22 mars – 5 avril, les dimanches Le Hall de la chanson – Centre national du patrimoine de la chanson Paris

Tarifs : de 5 à 20 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-22T16:00:00+01:00 – 2026-03-22T17:30:00+01:00

Fin : 2026-04-05T16:00:00+02:00 – 2026-04-05T17:30:00+02:00

Dans le cadre du Festival Moulin à Paroles.

2025 marquait les 40 ans de la disparition de Marianne Oswald. 2026 marque les 80 ans de Paroles. Impossible de le célébrer sans reconvoquer celle qui fut la dédicataire de nombre de ses chansons.

Elle se situe sur la branche chanson-parlée, de la généalogie à la place d’une des ancêtres. Peut-être tout simplement la grand-mère insoupçonnée de Jean Guidoni, des slameurs et autres rappeurs, venant après Yvette Guilbert et Yvonne Georges. C’est pour elle que Jacques Prévert a écrit d’abord et peut-être ses plus belles chansons. Pour elle, que Jean Cocteau a créé son concept de chansons parlées, comme on dit Sprechgesang en Allemagne. Ce pays frontalier pour elle qui est de Sarreguemines en Lorraine, elle qui fut la première française, de plus juive, à retourner à Berlin afin que les jeunes français et allemands se reparlent. Elle qui avant le nazisme stimula la traduction des Songs de Brecht en français.

Le Hall de la chanson – Centre national du patrimoine de la chanson 211 avenue jean jaurès Paris 75019

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie patrimoine chanson