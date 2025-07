LANUIT.art présente 3PHÉMÈRE Bas-en-Basset

LANUIT.art présente 3PHÉMÈRE

Chateau de Rochebaron Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : Jeudi 2025-08-28

C’est dans le cadre envoûtant de 5 hauts-lieux du patrimoine altiligérien (43) que les membres du collectif @lanuit.art présenteront cet été leur nouvelle création: 3PHEMERE . Une traversée poétique mêlant tissu aérien, danse et live electro.

Chateau de Rochebaron Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 44

English :

This summer, the members of the @lanuit.art collective will present their new creation: « 3PHEMERE », in the spellbinding setting of 5 of the Altiligérien (43) region?s historic landmarks. A poetic journey combining aerial fabric, dance and live electro.

German :

Die Mitglieder des Kollektivs @lanuit.art präsentieren diesen Sommer ihre neue Kreation « 3PHEMERE » in der bezaubernden Umgebung von fünf Hochburgen des altiligrischen Kulturerbes (43). Eine poetische Reise, die Luftgewebe, Tanz und Live-Elektro miteinander verbindet.

Italiano :

Quest’estate, i membri del collettivo @lanuit.art presenteranno la loro nuova creazione, « 3PHEMERE », nell’incantevole cornice di 5 dei più bei siti del patrimonio della regione di Allier (43). Un viaggio poetico che unisce tessuto aereo, danza e live electro.

Espanol :

Este verano, los miembros del colectivo @lanuit.art presentarán su nueva creación, « 3PHEMERE », en el marco hechizante de 5 de los mejores lugares patrimoniales de la región de Allier (43). Un viaje poético que combina telas aéreas, danza y electro en directo.

