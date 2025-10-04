LaNuit( Opus#2) La Cours au 40 rue des amandiers 75020 Paris Paris

LaNuit( Opus#2) Samedi 4 octobre, 19h30 La Cours au 40 rue des amandiers 75020 Paris Paris

Début : 2025-10-04T19:30:00 – 2025-10-04T22:30:00

Fin : 2025-10-04T19:30:00 – 2025-10-04T22:30:00

La Nuit#Opus2 est une étape de création du projet “ QUE PEUT LA NUIT”. C’est une marche nocturne dans le quartier pour adultes, qui parle de l’enfance, de sa place dans nos sociétés et de la nuit comme un espace-temps qui bouscule les normes.

Il s’agit de trois histoires qui parlent de la place assignée aux enfants de notre société et des rapports de pouvoir qui en découlent.

La Cours au 40 rue des amandiers 75020 Paris

Collectif Impatience – Perrine Mornay Marche Nocturne e

perrine mornay