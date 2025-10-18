LàO Libre à Orx Place de l’Église Orx

LàO Libre à Orx Place de l’Église Orx samedi 18 octobre 2025.

LàO Libre à Orx

Place de l’Église 4 Place de l’Église Orx Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Logiciels et Cultures Libres

Une journée pour explorer les logiciels libres, les communs numériques (Wikipédia, OpenStreetMap). Ateliers, conférences et échanges !

Repas Auberge Espagnole (chacun apporte un plat à partager)

Programme de la journée

09:30-10:00 | Accueil

10:00-12:30 | Install Party Linux

10:00-12:30 | Impression 3D et découpe laser

10:00-12:30 | Initiation à OpenStreetMap

10:00-12:30 | Initiation Wikipédia

10:00-12:30 | Panorama des sentiers communaux

12:30-14:00 | Repas

14:00-14:30 | Autodéfense numérique

14:00-14:30 | Communs géonumériques et gouvernance territoriale

14:00-15:00 | Utiliser l’IA

14:00-15:30 | Cartopartie les nichoirs

14:00-16:00 | Exploration de microcontrôleurs avec ESP32

14:00-17:00 | Impression 3D et découpe laser

15:00-16:00 | Inkscape

15:00-16:30 | Docu-Blabla

16:00-16:30 | Le libre du besoin au projet

16:00-17:00 | Archive d’un jardinier

16:30-17:00 | Libre et droits humains

17:00-18:30 | Rangement .

Place de l’Église 4 Place de l’Église Orx 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine libre.a.orx.edgy933@aleeas.com

English : LàO Libre à Orx

Free Software and Culture

A day to explore free software and the digital commons (Wikipedia, OpenStreetMap). Workshops, conferences and discussions!

German : LàO Libre à Orx

Freie Software und Freie Kulturen

Ein Tag, um freie Software und digitale Gemeingüter (Wikipedia, OpenStreetMap) zu erkunden. Workshops, Vorträge und Austausch!

Italiano :

Software libero e cultura

Una giornata alla scoperta del software libero e dei beni comuni digitali (Wikipedia, OpenStreetMap). Workshop, conferenze e discussioni!

Espanol : LàO Libre à Orx

Software libre y cultura

Una jornada dedicada al software libre y los bienes comunes digitales (Wikipedia, OpenStreetMap). Talleres, charlas y debates

L’événement LàO Libre à Orx Orx a été mis à jour le 2025-10-10 par OTI LAS