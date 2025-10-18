LàO Libre à Orx Place de l’Église Orx
LàO Libre à Orx
Logiciels et Cultures Libres
Une journée pour explorer les logiciels libres, les communs numériques (Wikipédia, OpenStreetMap). Ateliers, conférences et échanges !
Repas Auberge Espagnole (chacun apporte un plat à partager)
Programme de la journée
09:30-10:00 | Accueil
10:00-12:30 | Install Party Linux
10:00-12:30 | Impression 3D et découpe laser
10:00-12:30 | Initiation à OpenStreetMap
10:00-12:30 | Initiation Wikipédia
10:00-12:30 | Panorama des sentiers communaux
12:30-14:00 | Repas
14:00-14:30 | Autodéfense numérique
14:00-14:30 | Communs géonumériques et gouvernance territoriale
14:00-15:00 | Utiliser l’IA
14:00-15:30 | Cartopartie les nichoirs
14:00-16:00 | Exploration de microcontrôleurs avec ESP32
14:00-17:00 | Impression 3D et découpe laser
15:00-16:00 | Inkscape
15:00-16:30 | Docu-Blabla
16:00-16:30 | Le libre du besoin au projet
16:00-17:00 | Archive d’un jardinier
16:30-17:00 | Libre et droits humains
17:00-18:30 | Rangement .
English : LàO Libre à Orx
Free Software and Culture
A day to explore free software and the digital commons (Wikipedia, OpenStreetMap). Workshops, conferences and discussions!
German : LàO Libre à Orx
Freie Software und Freie Kulturen
Ein Tag, um freie Software und digitale Gemeingüter (Wikipedia, OpenStreetMap) zu erkunden. Workshops, Vorträge und Austausch!
Italiano :
Software libero e cultura
Una giornata alla scoperta del software libero e dei beni comuni digitali (Wikipedia, OpenStreetMap). Workshop, conferenze e discussioni!
Espanol : LàO Libre à Orx
Software libre y cultura
Una jornada dedicada al software libre y los bienes comunes digitales (Wikipedia, OpenStreetMap). Talleres, charlas y debates
