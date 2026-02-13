Lao Vanglao / Lyane-Kabar – Fonnkèr Moun-la, TÉAT Champ Fleuri, Saint-Denis

Lao Vanglao / Lyane-Kabar – Fonnkèr Moun-la Mardi 14 avril, 19h00 TÉAT Champ Fleuri La Réunion

Fidèle à l’esprit du Lyane-Kabar initié par Lao Vanglao, passeur de parole devant l’éternel, Fonnkèr Moun-la poursuit la célébration d’une parole réunionnaise bien vivante, à la fois ancrée dans la réalité de notre île et ouverte sur le monde.

Cette nouvelle édition donne la voix à celles et ceux qui portent le quotidien comme une poésie, qui transforment l’expérience humaine en matière à dire, à chanter, à partager. Lynae Kabar c’est donc in ron Domoun an batmandkèr, in ron domoun autour de Kisa ou lé, et de Kèl lang ou lé…, in ron fonnkèr où chaque auteur.e témoigne de son parcours, de son imaginaire, de ses Pöinmizasyon.

Dix invité.e.s réuni.e.s autour de Lao Vanglao, pour faire résonner la langue créole comme un lien, une mémoire commune. Fonnkèr Moun-la nous rappelle que la poésie est avant tout un espace de rencontre : un lieu où les mots rassemblent, apaisent et relient les êtres.

Lyane-Kabar est ce rendez-vous d’arrimage et de voyage pour nos Langkozé et Langpozé, un Ponso de transmission culturelle et émotionnelle.

TÉAT Champ Fleuri 2 rue du théâtre 97490 Sainte-Clotilde Saint-Denis 97490 Champ Fleuri La Réunion La Réunion Inauguré en 1984, le TÉAT Champ Fleuri à Saint-Denis, est le plus grand théâtre couvert de La Réunion. Il est composé d'une grande salle d'une capacité de 870 places et d'une deuxième salle, le Karo Kann, d'une capacité de 100 places.

Le TÉAT Champ Fleuri est un établissement artistique du Département de La Réunion Parking

