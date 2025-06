Haute-Marne

Laôm, Cie Ça Change Un Peu Médiathèque Bourbonne-les-Bains 4 juillet 2025 20:30

Laôm, Cie Ça Change Un Peu Vendredi 4 juillet, 20h30 Médiathèque Haute-Marne

Entrée libre

Début : 2025-07-04T20:30:00 – 2025-07-04T21:30:00

Ce concert est organisé dans le cadre d’un partenariat entre la médiathèque de Bourbonne-les-Bains et la Médiathèque départementale, service du Département de la Haute-Marne.

Laôm est un trio composé de Mathilde Simonnot (chant et piano), David Marion (chant, guitares, ukulélé) et Vincent Poinsot (chant, guitares), 3 langrois d’origine, ce groupe vu le jour en juin 2019.

Une envie de chanter à trois voix, de ré-arranger certains classiques et d’être au plus près du public s’est fait sentir. Après avoir repris plusieurs chansons pop et folk des années 70, Laôm s’est rapidement ouvert à d’autres styles de musique plus contemporain, plus moderne, plus jazz et a ensuite composé ses propres morceaux dans des styles mélangeant toutes sortes d’influences.

Tout public – 75 min

Informations et inscriptions au 03 25 90 69 47 – mediatheque.bourbonne@orange.fr

Trio musical de chansons pop, folk et jazz concert pop

