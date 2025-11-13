Laôm, cie Ça Change Un Peu ! Médiathèque de Sommevoire Sommevoire

Laôm, cie Ça Change Un Peu ! Jeudi 13 novembre, 20h00 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne

sur inscription

Début : 2025-11-13T20:00:00 – 2025-11-13T21:30:00

Fin : 2025-11-13T20:00:00 – 2025-11-13T21:30:00

Ils jouent et chantent tous les trois en reprenant le répertoire folk américain, tout en réarrangeant à leur manière les morceaux. Trois voix, deux guitares, un piano : une combinaison parfaite.Le groupe s’est aussi ouvert à d’autres styles de musique, plus contemporains, plus modernes et plus jazz, comme Becca Stevens, The Lighthouse band, Jacob Collier.

Ce concert doux et intense sera l’occasion d’écouter des reprises mais aussi de découvrir certaines de leurs compositions tirées de leur dernier album « Dear Prudence ».

Durée : 75 minutes

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/ [{« type »: « phone », « value »: « 0325550421 »}, {« type »: « email », « value »: « media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr »}]

folk américain, jazz concert