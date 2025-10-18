L’AOP SAINT-CHINIAN FÊTE LES CÉPAGES Saint-Chinian

1 Grand Rue Saint-Chinian Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-10-18

Découvrez la première édition de la fête des Cépages des vignerons de l’AOP Saint-Chinian. Venez célébrer l’automne: exposition, marché produits locaux, bar à vins, restauration et ateliers ludiques autour de la vigne.

Venez célébrer l’automne à Saint-Chinian !

Exposition dans le cloître sur les cépages et les vendanges du vendredi au dimanche

Marché de producteurs locaux (châtaignes, kiwi…)

Ateliers pédagogiques pour les grands et les petits par Cebenna

Bar à vins animé par les vignerons de l’AOP Saint-Chinian

Crêpes et gaufres par l’association des parents d’élèves

Assiette de poulet fermier aux cèpes par l’Amour est dans l’assiette

Ambiance conviviale au rendez-vous !

Nous vous attendons nombreux.

Vous souhaitez prolonger votre expérience ? Voici quelques hébergements Vignobles & Découvertes à proximité

« Camping les terrasses » à Saint-Chinian 04 67 25 35 06

« Château Castigno » à Assignan 0467 24 26 41

« Gîtes du Cauduro » à Babeau-Bouldoux 04 67 97 14 09 .

1 Grand Rue Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 38 11 69 maisondesvins@saint-chinian.com

English :

Discover the first edition of the Fête des Cépages organized by the winegrowers of the Saint-Chinian PDO. Come and celebrate autumn with an exhibition, local produce market, wine bar, food and wine-related workshops.

German :

Entdecken Sie die erste Ausgabe des Festes der Rebsorten der Winzer der AOP Saint-Chinian. Feiern Sie den Herbst mit einer Ausstellung, einem Markt mit lokalen Produkten, einer Weinbar, Restaurants und spielerischen Workshops rund um die Rebe.

Italiano :

Scoprite la prima Fête des Cépages organizzata dai viticoltori della DOP Saint-Chinian. Venite a festeggiare l’autunno con una mostra, un mercato di prodotti locali, un’enoteca, cibo e divertenti laboratori sulla vite.

Espanol :

Descubra la primera Fête des Cépages organizada por los viticultores de la DOP Saint-Chinian. Venga a celebrar el otoño con una exposición, un mercado de productos locales, un bar de vinos, comida y divertidos talleres sobre la vid.

