Laparade fait son Cabaret ! Laparade

Laparade fait son Cabaret !

Salle des fêtes Laparade Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

La troupe de cabaret Madame K présente sa revue Cabaret de curiosités .

Le show est précédé d’un repas élaboré par le restaurant du village Le Panorama (menu unique).

Sur réservation.

Salle des fêtes Laparade 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 74 70 69 schockecaroline@gmail.com

English : Laparade fait son Cabaret !

The cabaret troupe Madame K presents its revue Cabaret de curiosités .

The show is preceded by a meal prepared by the village restaurant Le Panorama (unique menu).

Reservations required.

