Laparade fait son Cabaret ! Laparade
Laparade fait son Cabaret ! Laparade samedi 21 février 2026.
Laparade fait son Cabaret !
Salle des fêtes Laparade Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
La troupe de cabaret Madame K présente sa revue Cabaret de curiosités .
Le show est précédé d’un repas élaboré par le restaurant du village Le Panorama (menu unique).
Sur réservation.
La troupe de cabaret Madame K présente sa revue Cabaret de curiosités .
Le show est précédé d’un repas élaboré par le restaurant du village Le Panorama (menu unique).
Sur réservation. .
Salle des fêtes Laparade 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 74 70 69 schockecaroline@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Laparade fait son Cabaret !
The cabaret troupe Madame K presents its revue Cabaret de curiosités .
The show is preceded by a meal prepared by the village restaurant Le Panorama (unique menu).
Reservations required.
L’événement Laparade fait son Cabaret ! Laparade a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Villeneuve Vallée du Lot