L’APEEC bar à jeux éphémère Châtenois

L’APEEC bar à jeux éphémère Châtenois dimanche 12 octobre 2025.

L’APEEC bar à jeux éphémère

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-12 13:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Bar à jeux éphémère avec une grande diversité de jeux prêtés par la Ludothèque Sélest’ pour tout public

! L’APEEC installe un bar à jeux éphémère à Châtenois !

Avec une grande diversité de jeux prêtés par la Ludothèque Sélest’ pour tout public, découverte, novices, experts, initiation Magic et Warhammer , sessions de Loups Garous …

Venez jouer, il y a forcément un jeu pour vous !

Venez au village, découvrez quel rôle vous y jouerez, la question est survivrez-vous à cette nuit ?

Buvette disponible sur place. 0 .

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est apeec67730@gmail.com

English :

Ephemeral games bar with a wide variety of games on loan from the Sélest’ toy library for the general public

German :

Vergängliche Spielbar mit einer großen Vielfalt an Spielen, die von der Ludothek Sélest’ für jedes Publikum ausgeliehen werden

Italiano :

Bar temporaneo con un’ampia gamma di giochi in prestito dalla ludoteca di Sélest per il pubblico

Espanol :

Bar de juegos temporal con una amplia gama de juegos prestados por la ludoteca de Sélest para el público en general

L’événement L’APEEC bar à jeux éphémère Châtenois a été mis à jour le 2025-10-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme