L’APEEC bar à jeux éphémère Châtenois
L’APEEC bar à jeux éphémère Châtenois dimanche 12 octobre 2025.
L’APEEC bar à jeux éphémère
Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-12 13:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
Date(s) :
2025-10-12
Bar à jeux éphémère avec une grande diversité de jeux prêtés par la Ludothèque Sélest’ pour tout public
! L’APEEC installe un bar à jeux éphémère à Châtenois !
Avec une grande diversité de jeux prêtés par la Ludothèque Sélest’ pour tout public, découverte, novices, experts, initiation Magic et Warhammer , sessions de Loups Garous …
Venez jouer, il y a forcément un jeu pour vous !
Venez au village, découvrez quel rôle vous y jouerez, la question est survivrez-vous à cette nuit ?
Buvette disponible sur place.
Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est apeec67730@gmail.com
English :
Ephemeral games bar with a wide variety of games on loan from the Sélest’ toy library for the general public
German :
Vergängliche Spielbar mit einer großen Vielfalt an Spielen, die von der Ludothek Sélest’ für jedes Publikum ausgeliehen werden
Italiano :
Bar temporaneo con un’ampia gamma di giochi in prestito dalla ludoteca di Sélest per il pubblico
Espanol :
Bar de juegos temporal con una amplia gama de juegos prestados por la ludoteca de Sélest para el público en general
