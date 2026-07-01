Informations pratiques

Puéchabon

L’APÉRAL MUZIKAL- PUÉCHABON

Place de l’Église Puéchabon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Prochain rendez-vous L’Apéral Muzikal ce jeudi 09 juillet de 19h00 à 22h00 sur la place de l’église à Puéchabon !

Prochain RDV L’Apéral Muzikal ce jeudi 09 juillet de 19h00 à 22h00 sur la place de l’église à Puéchabon ! .

Place de l’Église Puéchabon 34150 Hérault Occitanie aperalmuzikal@gmail.com

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English : L’APÉRAL MUZIKAL- PUÉCHABON

The next L’Ap%E9ral Muzikal event is this Thursday, July 9, from 7:00 p.m. to 10:00 p.m. at the Place de l’%E9glise %E0 Pu%E9chabon!

L’événement L’APÉRAL MUZIKAL- PUÉCHABON Puéchabon a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT