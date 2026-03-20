L’apéritif des Millésimales La boutique de la cave coopérative Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
L’apéritif des Millésimales La boutique de la cave coopérative Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt samedi 28 mars 2026.
L’apéritif des Millésimales
La boutique de la cave coopérative 78 avenue de Bordeaux Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Durant cette journée, venez retrouver nos nouveaux millésimes à la dégustation ainsi qu’à la vente.
Vous retrouverez de 10h30 à 13h00 un brasero mais aussi un stand d’huîtres et assiettes apéritives pour permettre la restauration sur place. .
La boutique de la cave coopérative 78 avenue de Bordeaux Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 41 51 psf@berticot-graman.fr
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English : L’apéritif des Millésimales
L’événement L’apéritif des Millésimales Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-03-17 par OT du Pays Foyen