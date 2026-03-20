L’apéritif des Millésimales La boutique de la cave coopérative Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

L’apéritif des Millésimales

La boutique de la cave coopérative 78 avenue de Bordeaux Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Durant cette journée, venez retrouver nos nouveaux millésimes à la dégustation ainsi qu’à la vente.

Vous retrouverez de 10h30 à 13h00 un brasero mais aussi un stand d’huîtres et assiettes apéritives pour permettre la restauration sur place. .

La boutique de la cave coopérative 78 avenue de Bordeaux Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 41 51 psf@berticot-graman.fr

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English : L’apéritif des Millésimales

L’événement L’apéritif des Millésimales Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt a été mis à jour le 2026-03-17 par OT du Pays Foyen