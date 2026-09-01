L’apéritif du Patrimoine L’institut Griottines Fougerolles-Saint-Valbert

Informations pratiques

Fougerolles-Saint-Valbert

L’apéritif du Patrimoine

L’institut Griottines 43 Avenue Claude Peureux Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 13:30:00

fin : 2026-09-18 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Les 18 et 19 septembre, l’Institut Griottines® à Fougerolles participera à l’Apéritif du Patrimoine, avec deux journées de dégustations gratuites autour des spécialités et savoir-faire de la Maison.

Pierre, notre mixologue, sera notamment présent pour faire découvrir différentes références, partager des conseils de dégustation et proposer quelques inspirations cocktails.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

L’institut Griottines 43 Avenue Claude Peureux Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 11 33

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English : L’apéritif du Patrimoine

L’événement L’apéritif du Patrimoine Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)