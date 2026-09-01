L’apéritif du Patrimoine L’institut Griottines Fougerolles-Saint-Valbert
vendredi 18 septembre 2026 · L'institut Griottines · Fougerolles-Saint-Valbert
Informations pratiques
Fougerolles-Saint-Valbert
L’apéritif du Patrimoine
L’institut Griottines 43 Avenue Claude Peureux Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 13:30:00
fin : 2026-09-18 19:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19
Les 18 et 19 septembre, l’Institut Griottines® à Fougerolles participera à l’Apéritif du Patrimoine, avec deux journées de dégustations gratuites autour des spécialités et savoir-faire de la Maison.
Pierre, notre mixologue, sera notamment présent pour faire découvrir différentes références, partager des conseils de dégustation et proposer quelques inspirations cocktails.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
L’institut Griottines 43 Avenue Claude Peureux Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 11 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’apéritif du Patrimoine
L’événement L’apéritif du Patrimoine Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Fougerolles-Saint-Valbert (Haute-Saône)
- Marche populaire Lieu-dit Le Sarcenot Fougerolles-Saint-Valbert 19 septembre 2026
- Visite libre de l’écomusée du Pays de la Cerise, Écomusée du Pays de la Cerise, Fougerolles-Saint-Valbert 19 septembre 2026
- Ride & Run or Bike Lieu-dit Le Sarcenot Fougerolles-Saint-Valbert 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine à l’Ecomusée Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert 19 septembre 2026
- Foire aux beignets de cerises Fougerolles-Saint-Valbert 20 septembre 2026