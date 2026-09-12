AGENDA · Civray
L’apéro de la Micro Civray
vendredi 18 septembre 2026 · Civray
Informations pratiques
Civray
L’apéro de la Micro
Micro Folie Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 21:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Atelier Peinture (inspiration Frida Kahlo) .
Micro Folie Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@civray.fr
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English : L’apéro de la Micro
L’événement L’apéro de la Micro Civray a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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