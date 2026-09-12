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AGENDA · Civray

L’apéro de la Micro Civray

vendredi 18 septembre 2026 · Civray

L’apéro de la Micro Civray

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Micro Folie
Ville
86400 Civray
Département
Vienne
Tarif

Civray

L’apéro de la Micro

Micro Folie Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Atelier Peinture (inspiration Frida Kahlo)   .

Micro Folie Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine   microfolie@civray.fr

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English : L’apéro de la Micro

L’événement L’apéro de la Micro Civray a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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