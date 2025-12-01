L’Apéro de Noël du Café Georges Café Georges Arles

L’Apéro de Noël du Café Georges

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 12h. Café Georges 20 Boulevard Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-20 12:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Arles brille de mille feux pour l’Apéro de Noël au Café Georges ! Rendez-vous pour une pause magique dans une ambiance chaleureuse et festive.

Au programme apéro musical, convivialité et dégustation de coquillages offerts pour ravir vos papilles. Le café se transforme en un espace de fête où l’esprit de Noël prend vie une atmosphère unique à partager entre amis, collègues ou en amoureux. Préparez-vous à vibrer au rythme de la musique, le verre à la main, et laissez-vous emporter par la magie de Noël qui s’installe doucement sur Arles. Notez bien la date dans votre agenda, faites garder les enfants, ou décalez le repas de famille pour ne pas manquer cette célébration qui vous fera oublier le froid de l’hiver. Un moment festif et gourmand à ne surtout pas rater ! .

Café Georges 20 Boulevard Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 64 65 contact@cafe-georges-arles.fr

English :

Arles lights up for the Christmas Apéro at Café Georges! Join us for a magical break in a warm and festive atmosphere.

German :

Arles erstrahlt im Lichterglanz des Weihnachtsaperitifs im Café Georges! Treffen Sie sich zu einer zauberhaften Pause in einer warmen und festlichen Atmosphäre.

Italiano :

Arles si illumina per l’Apéro di Natale al Café Georges! Venite a godervi una pausa magica in un’atmosfera calda e festosa.

Espanol :

¡Arles se ilumina para el Apéro de Navidad en el Café Georges! Venga a disfrutar de una pausa mágica en un ambiente cálido y festivo.

