L’Apéro des bons vivants Saint-Affrique samedi 9 août 2025.

10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Le jour du marché, venez trinquer entre bons vivants au Café du Commerce apéro, bonne humeur et saveurs du terroir au rendez-vous !

Pendant le marché de Saint-Affrique, on organise l’apéro des bons vivants !

Venez nombreux ! .

English :

On market day, come to the Café du Commerce for an aperitif, good cheer and local flavours!

German :

Am Markttag können Sie im Café du Commerce unter Gleichgesinnten anstoßen: Aperitif, gute Laune und regionale Köstlichkeiten stehen auf dem Programm!

Italiano :

Il giorno del mercato, venite al Café du Commerce per bere, divertirvi e gustare i sapori locali!

Espanol :

El día de mercado, acérquese al Café du Commerce para tomar una copa, pasar un buen rato y degustar los sabores locales

