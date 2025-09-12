L’Apéro Des Copains ! Limoges Bar Les Limogés Limoges

L’Apéro Des Copains ! Limoges

Bar Les Limogés 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Nouveau, Exceptionnellement ce vendredi vous pourrez organiser votre apéro des copains sur nos tables ! Cela veut dire que vous pouvez amener les petits plats que vous avez acheté à l’extérieur ou mieux encore que vous avez cuisinés ! L’unique condition est d’acheter toutes vos boissons au Bar Les LimogÉs !

Pour ceux qui s’y prendraient au dernier moment, jour de chance, ce soir là, il y a nocturne au Halles centrales (c’est à 2 pas de chez nous). .

Bar Les Limogés 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

