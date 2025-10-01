L’apéro des jeunes engagés Académie du climat Paris

Entrée libre

Rendez-vous à l’Académie du Climat (espace La Bulle) pour une soirée sur le thème de l’alimentation et de l’agriculture durables ! Mini-jeux et discussions à partir de 20h, grand quiz à 21h.

Si tu veux t’engager dans une asso dynamique qui allie recherche, plaidoyer et sensibilisation, c’est aussi le moment de venir nous rencontrer !

Académie du climat Place Baudoyer Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France

Viens partager un repas végé, de la bonne humeur et des idées de projets avec CliMates, l’association des jeunes engagés pour le climat ! Au programme : mini-jeux, dégustations et discussions.