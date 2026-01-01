L’apéro du musée Place Godart Châlons-en-Champagne

L’apéro du musée

Place Godart Musée des Beaux-arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2026-01-16 18:30:00

fin : 2026-01-16 20:00:00

2026-01-16

Tout public

L’apéro du musée.

Commencez votre soirée au musée avec une coupe de champagne ! Bernard Quental, acrobate et chorégraphe équestre, ancien élève puis responsable équestre au CNAC, artiste pédagogue et ancien membre de la troupe

Zingaro de Bartabas, viendra partager son parcours, son rapport au cheval et à la création. La soirée se poursuivra par une discussion conviviale autour d’un apéritif.

Adultes et ados dès 14 ans, les moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation indispensable. .

Place Godart Musée des Beaux-arts et d’Archéologie Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 69 38 53

