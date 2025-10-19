L’apéro Gueuleton Chalon-sur-Saône

Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Début : 2025-10-19 11:00:00

2025-10-19

Le déjeuner dominical sonnera de joyeuses retrouvailles ! Le Gueuleton des Alpes vous attend de nouveau sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Cette communauté de bons vivants propose des assiettes et plats préparés avec générosité dans leur brasero. La Maison des Vins de la Côte chalonnaise sera aussi de la partie et proposera les vins de sa sélection au verre ou à la bouteille. Cet apéro géant se fera au son d’un Brass Band neworléans. .

Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 50 65 pilar.majan-castellanos@chalonsursaone.fr

