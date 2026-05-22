L’aperò-libre, le off de Lire à Limoges Librariá occitana Limoges
L’aperò-libre, le off de Lire à Limoges Librariá occitana Limoges vendredi 5 juin 2026.
Limoges
L’aperò-libre, le off de Lire à Limoges
Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:30:00
fin : 2026-06-05 20:30:00
Date(s) :
2026-06-05
La Librariá occitana et les éditions On verra bien vous convient à cet Aperò-libre , pour vous présenter deux nouveautés pas si vieilles, deux pépites que vous ne trouverez pas au salon Lire à Limoges ! ’Chabatz d’entrar ! Après Les troubadours limousins, Gérard Gonfroy poursuit son anthologie passionnante de la poésie occitane médiévale en Nouvelle-Aquitaine. Il vient nous parler de son 2e tome, Les troubadours périgourdins, paru chez La Geste. André Martel (1893-1976) ce toulonnais est l’inventeur d’une langue poétique et personnelle, le Paralloïdre, qu’il a fait vivre dans ses écrits. Avec Yann Fastier des Éditions On verra bien, nous entrerons dans son univers, où l’occitan n’est pas étranger ! Œuvre paralloïdre est paru en février 2025. Suivront dédicaces, apéro, et découverte libre d’autres nouveautés. Tout public. Gratuit. En français.
Réservations au 05 55 32 06 44. .
Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 06 44 libraria.occitana@ieo-lemosin.org
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English : L’aperò-libre, le off de Lire à Limoges
L’événement L’aperò-libre, le off de Lire à Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin
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