L’aperò-libre, le off de Lire à Limoges Librariá occitana Limoges

Limoges

L’aperò-libre, le off de Lire à Limoges

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05 20:30:00

Date(s) :

2026-06-05

La Librariá occitana et les éditions On verra bien vous convient à cet Aperò-libre , pour vous présenter deux nouveautés pas si vieilles, deux pépites que vous ne trouverez pas au salon Lire à Limoges ! ’Chabatz d’entrar ! Après Les troubadours limousins, Gérard Gonfroy poursuit son anthologie passionnante de la poésie occitane médiévale en Nouvelle-Aquitaine. Il vient nous parler de son 2e tome, Les troubadours périgourdins, paru chez La Geste. André Martel (1893-1976) ce toulonnais est l’inventeur d’une langue poétique et personnelle, le Paralloïdre, qu’il a fait vivre dans ses écrits. Avec Yann Fastier des Éditions On verra bien, nous entrerons dans son univers, où l’occitan n’est pas étranger ! Œuvre paralloïdre est paru en février 2025. Suivront dédicaces, apéro, et découverte libre d’autres nouveautés. Tout public. Gratuit. En français.

Réservations au 05 55 32 06 44. .

Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 06 44 libraria.occitana@ieo-lemosin.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’aperò-libre, le off de Lire à Limoges

L’événement L’aperò-libre, le off de Lire à Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin