L’apéro musical du Pays Médoc Rugby Quai Albert Pichon Pauillac

Quai Albert Pichon La rotonde Pauillac Gironde

L'office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Une belle occasion de savourer l’été dans un cadre unique, entre mer, vin et musique !

Ambiance conviviale, vue sur l’estuaire de la Gironde, et plaisirs gourmands au rendez-vous !

Rejoignez-nous pour une soirée exceptionnelle autour de

Plateaux de fruits de mer “Maison Maynadier” par Clément Maynadier

Vins du Château Les Ormes Sorbet Famille Boivert

Vins du Château l’Évasion Raphaël Fructuoso

Planches apéro

Apéro musical avec le Pays Médoc Rugby

Événement ouvert à tous invitez vos amis et votre famille ! .

Quai Albert Pichon La rotonde Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 97 89 82

