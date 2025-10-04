L’apéro paroles Hall du MIX Mourenx

L’apéro paroles Hall du MIX Mourenx samedi 4 octobre 2025.

L’apéro paroles

Hall du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Réunion amicale, conviviale et culturelle ou les participants pourront chanter, dire ou lire.. .

Hall du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 50 38 contact@festivaltheatrales.org

English : L’apéro paroles

German : L’apéro paroles

Italiano :

Espanol : L’apéro paroles

L’événement L’apéro paroles Mourenx a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Coeur de Béarn