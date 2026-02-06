L’apéro peinture Hobbies et compagnie Royan
L’apéro peinture
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : Jeudi 2026-03-05 18:30:00
fin : 2026-03-26 20:30:00
2026-03-05
Et si vos jeudis prenaient des airs de soirée détente et couleurs ?
L’Apéro peinture débarque au café créatif !
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com
How about turning your Thursdays into an evening of relaxation and color?
The Apéro peinture is coming to the café créatif!
