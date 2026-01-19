L’apéro Peinture sur céramique Hobbies et compagnie Royan
L’apéro Peinture sur céramique Hobbies et compagnie Royan vendredi 6 février 2026.
L’apéro Peinture sur céramique
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-02-27 21:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Tous les vendredis de 19h à 21h, venez vous détendre autour d’un apéro créatif peinture sur céramique.
.
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Friday from 7pm to 9pm, come and relax over a creative aperitif: ceramic painting.
L’événement L’apéro Peinture sur céramique Royan a été mis à jour le 2026-01-19 par Mairie de Royan