L’apéro Peinture sur céramique Hobbies et compagnie Royan

L’apéro Peinture sur céramique

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06 18:30:00

fin : 2026-03-27 20:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Venez vous détendre autour d’un apéro créatif peinture sur céramique.

.

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and relax over a creative aperitif: ceramic painting.

L’événement L’apéro Peinture sur céramique Royan a été mis à jour le 2026-02-06 par Mairie de Royan