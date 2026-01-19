L’apéro scrapbooking Hobbies et compagnie Royan
L’apéro scrapbooking
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-28 21:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Pendant 2 heures, laissez-vous guider et réalisez un projet complet de scrapbooking moodboard sur toile, page créative sur carnet, carte, mini-projet décoratif,
ou composition thématique selon la saison.
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com
English :
For 2 hours, let us guide you through a complete scrapbooking project: moodboard on canvas, creative page on notebook, card, decorative mini-project,
or a seasonal theme composition.
L’événement L’apéro scrapbooking Royan a été mis à jour le 2026-01-19 par Mairie de Royan