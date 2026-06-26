L’Apéro Smoking Good Place Montesquieu, La Brède La Brède

jeudi 9 juillet 2026 · Place Montesquieu, La Brède · La Brède

Informations pratiques

La Brède

L’Apéro Smoking Good

Place Montesquieu, La Brède Place Montesquieu La Brède Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

RDV Jeudi 9 Juillet à partir de 18h30 pour un nouvel apéro Smoking Good, en collaboration avec le Château Lassalle et la Brasserie La Gironde.

Direction la place Montesquieu, sous les arbres, pour profiter d’un cadre spacieux et convivial.

Au programme les planches de produits fumés Smoking Good, les vins de Perrine du Château Lassalle et les bières de la brasserie La Gironde.

Animation musicale pour le Trio Grooving Good !

Entrée libre. Menu disponible sur place.

Ambiance joyeuse et décontractée garantie.

Réservations recommandées ici https://forms.gle/AdPc1n4CVayc7jyGA .

Place Montesquieu, La Brède Place Montesquieu La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 30 64 28 smokinggoodbordeaux@gmail.com

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English : L’Apéro Smoking Good

L’événement L’Apéro Smoking Good La Brède a été mis à jour le 2026-06-26 par Sud Bordeaux Tourisme