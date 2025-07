L’Apéro Vin et Fromage Route d’Azun Arrens-Marsous

L’Apéro Vin et Fromage Route d’Azun Arrens-Marsous jeudi 3 juillet 2025.

L’Apéro Vin et Fromage

Route d’Azun ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-03 16:30:00

fin : 2025-08-28 20:30:00

2025-07-03

Tous les jeudis. Moment de convivialité, autour des vins du caviste de Marsous « les Jolies Cuvées et Wine Truck Pyrénéen » et des fromages de la ferme Gainza.

Boissons avec ou sans alcool, et planches de fromages ou charcuterie.

Route d'Azun ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 87 31 39 28

English :

Every Thursday. A convivial moment, with wines from Marsous wine merchant « les Jolies Cuvées et Wine Truck Pyrénéen » and cheeses from Gainza farm.

Alcoholic and non-alcoholic drinks, cheese and charcuterie boards.

German :

Jeden Donnerstag. Geselliger Moment rund um die Weine des Weinhändlers in Marsous « les Jolies Cuvées et Wine Truck Pyrénéen » und die Käsesorten des Bauernhofs Gainza.

Alkoholische und alkoholfreie Getränke sowie Käse- oder Wurstplatten.

Italiano :

Ogni giovedì. Un momento di convivialità, con i vini dell’enoteca Marsous « les Jolies Cuvées et Wine Truck Pyrénéen » e i formaggi della fattoria Gainza.

Bevande alcoliche e analcoliche, taglieri di formaggi e salumi.

Espanol :

Todos los jueves. Un momento de convivencia, con vinos de la vinoteca de Marsous « les Jolies Cuvées et Wine Truck Pyrénéen » y quesos de la granja Gainza.

Bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y tablas de quesos y embutidos.

